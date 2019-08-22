К спору челябинского УФАС и регоператора по обращению с отходами привлекут Минэкологии России

Челябинское УФАС России готовит запрос в Министерство природных ресурсов и экологии РФ с просьбой прояснить позицию федеральных властей, относительно спорных вопросов, возникших между антимонопольным ведомством и регоператором по обращению с отходами. Речь идет об отказах «Центра коммунального сервиса» (ЦКС) вывозить мусор после уборки дворов и очищать площадки мусоропроводов, из-за которых были возбуждены два дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Как сообщает пресс-служба челябинского УФАС России, к рассмотрению дел в отношении «Центра коммунального сервиса» уже подключились представители министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, областного министерства экологии, управления Росприроднадзора по региону, управления экологии и природопользования администрации Челябинска, Госжилинспекции Челябинской области. Специалисты пытаются прийти к единому мнению, должен ли ЦКС вывозить мусор после уборки дворов. Регоператор говорит, что эти отходы не являются ТКО. Антимонопольное ведомство считает, что ветки, растения и другой мусор, который остается после субботников и ежедневной уборки дворников, учтены при определении норматива накопления ТКО, поэтому «Центр коммунального сервиса» обязан вывозить эти отходы на полигон.

Также федеральные, областные и городские ведомства должны поставить точку в вопросе, должен ли ЦКС вывозить мусор из мусороприемных камер в многоквартирных домах. По мнению регоператора, мусоропроводы не являются площадками накопления ТКО. Челябинское УФАС России полагает, что «Центр коммунального сервиса» не прав и должен возобновить работу по очистке мусороприемных камер.

Очередное заседание по рассмотрению дел в отношении ЦКС состоится 2 октября.