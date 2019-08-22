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Пресс-релиз

В Саратове в собственность муниципалитета возвращен участок стоимостью 10,9 млн рублей

По требованию прокуратуры Саратовской области Арбитражный суд вернул в собственность администрации Саратова земельный участок в Заводском районе, предоставленный индивидуальному предпринимателю для эксплуатации подпорной стены площадью 125,5 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Установлено, что 16 марта 2016 года между территориальным отделом Росимущества в Саратовской области и ИП без проведения торгов был заключен договор аренды земельного участка площадью 10372 кв. м. в поселке Юриш стоимостью более 10,9 млн руб. Территория была предоставлена для размещения бетонно-растворного узла промышленной площадки.

Площадь земельного участка в 82 раза превышает площадь расположенного на нем сооружения, в связи с чем установлен факт незаконной регистрации права собственности на объект недвижимости, уточнили в надзорном ведомстве.

Марина Ковалева


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