Гарантийный фонд Ростовской области проводит информационно-обучающие мероприятия для бизнеса

Гарантийный фонд Ростовской области с 2018 года организует проведение тренингов для субъектов малого и среднего предпринимательства в городах и районах области на актуальные темы, связанные с финансами, маркетингом, менеджментом. Очередные тренинги пройдут 23 августа т.г. в Октябрьском и Сальском районах области.

- «Мы преследуем две цели: помочь предпринимателям усовершенствовать бизнес-процессы с помощью отработанных на тренингах кейсах и получить актуальную информацию о видах финансовой поддержки, - пояснил Роман Соин, исполнительный директор НКО «Гарантийный фонд РО». – Например, не все знают о том, что в области многие банки предоставляют кредиты по программе Минэкономразвития России и АО «Корпорации МСП» по льготным ставкам, что в АНО «РРАПП» в этом году прошла существенная градация ставок по микрозаймам в сторону уменьшения, что в Ростовской области второй год действует Региональная лизинговая компания, в которой наименьший процент удорожания по лизингу. Не все знают ,что привлечь финансирование можно с поручительством Гарантийного фонда, не имея в полном объеме залогового обеспечения. И уж точно мало кто знает, что у нас с 15 августа изменились условия предоставления поручительства в лучшую для бизнеса сторону. Все эти новшества мы стараемся осветить в ходе информационно-обучающих мероприятий, проводимых в муниципалитетах области. Программа строится таким образом, чтобы предприниматели получили объем полезной информации сначала по финансовой поддержке, а затем перешли непосредственно к теме тренинга.».

В эту пятницу в Октябрьском районе (пос.Каменоломни, ул. ул.Крупской, 49, с 10.00 до 12.30) пройдет тренинг Олега Бессарабова на тему "Технология эффективных продаж". На тренинге участники смогут отработать основные техники продаж: установление контакта, понимание и развитие потребностей клиента, техники презентации, работа с возражениями и завершение продажи, найти уникальные и наиболее эффективные подходы к работе с клиентами. Перед началом тренинга предпринимателям расскажут о новшествах в финансовой поддержке.

В Сальском районе (г.Сальск, ул.Ленина, 22, с 13.30 до 16.30) пройдет мероприятие, включающее семинар по финансовой поддержке и тренинг Тараса Тохтамышева «Маркетинг в действии. 5 бесплатных стратегий продвижения» На тренинге участники изучат эффективные алгоритмы продвижения товаров и услуг в условиях жесткой конкуренции, рассмотрят возможности анализа потребностей целевой аудитории, получат алгоритмы и практические инструменты для реализации маркетинговой компетенции без бюджета. Завершит мероприятие круглый стол с экспертами АСИ.

- Я очень благодарен руководству администраций муниципальных образований за организационную поддержку этих мероприятий, - добавил Роман Соин. – Так мы совместно помогаем бизнесу развиваться.

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