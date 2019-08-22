Уставный капитал ГУП «Белводоканал» увеличен более чем вдвое

Департамент имущественных и земельных отношений Белгородской власти увеличил уставный капитал принадлежащего ему ГУП «Белводоканал» до 21,6 млн руб., следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее уставный капитал предприятия составлял 9,1 млн руб. Отметим также, что 2018 год компания закончила с чистым убытком в размере 6,7 тыс. руб., тогда как годом ранее прибыль составила 37 тыс. руб. При это с 1,3 до 1,4 млрд руб. выросла выручка.

О том, как был согласовал рост тарифов для «Белводоканала», читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Дважды одобренные».

Александр Прытков