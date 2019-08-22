РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС

Сбербанк, совладелец Rambler Group и партнер «Яндекса», ведет переговоры о покупке новосибирского картографического сервиса 2ГИС. Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с планами госбанка. Представители Сбербанка и 2ГИС отказались от комментариев.

Собеседники РБК разошлись во мнении о том, кто стал инициатором переговоров. Двое из них называют Сбербанк, а топ-менеджер крупной интернет-компании утверждает, что именно собственники 2ГИС выходили к инвесторам с предложением о продаже бизнеса.

2ГИС создал новосибирский предприниматель Александр Сысоев в 1999 году. Интернет-компания разрабатывает одноименный городской информационный сервис, соединяющий карту и справочник. По оценке самого сервиса, им пользуются 49,3 млн человек из 392 городов в девяти странах.

В рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes справочник занимает восьмое место. В 2019 году издание оценивало стоимость 2ГИС в $243 млн.

Илья Галагуз