Оборот розничной торговли в Ростовской области вырос на 1,7%

В январе—июле 2019 года жители Ростовской области приобрели товары на 531,5 млрд руб., что превысило объемы аналогичного периода 2018 года на 1,7%. Об этом сообщает Ростовстат.

Темпы роста объема продаж продовольственных товаров составил 1,3%, непродовольственных — 2%. Основная часть оборота приходится на долю малого бизнеса (47%), крупные и средние организации сформировали 44,3% оборта, рынки и ярмарки — 8,7%.

Оборот общественного питания увеличился на 2% к уровню прошлого года и составил 21,6 млрд руб.

Кристина Федичкина