Алексей Икряников: «Мы экономим клиентам не только деньги, но и время» Уральский банк реконструкции и развития об удобстве для предпринимателей

Алексей Икряников, вице-президент, директор департамента корпоративного бизнеса Уральского банка реконструкции и развития

— За последние несколько лет произошло много изменений с точки зрения регулирования банковской деятельности, и сейчас на рынке остались сильнейшие игроки. Но предприниматели не перестают задаваться вопросом, какой банк можно считать надежным?

— С точки зрения предпринимателя, надежным можно считать тот банк, в котором можно хранить свои деньги и быть уверенным, что они никуда не пропадут. С 1 января 2019 года депозиты и остатки на счетах юридических лиц в размере до 1,4 млн руб. попадают под действие государственной системы страхования вкладов. А в отношении индивидуальных предпринимателей этот закон действует с начала 2014 года. Если ИП или юрлицо относится к малым предприятиям (сведения о котором есть в едином реестре малого и среднего предпринимательства РФ), то при наступлении страхового случая средства бизнесмена на расчетных и депозитных счетах подлежат возмещению. Поэтому теперь все банки — и коммерческие, и государственные — находятся в одинаковых условиях с точки зрения надежности.

— А по какому принципу бизнес выбирает банк, если фактор надежности перестал быть уделом избранных?

— Выгода. Норма прибыли малых предприятий — 15–17%, это значит, что предприниматели знают цену деньгам и понимают, как бывает сложно заработать. Поэтому перед ними всегда очень остро стоит вопрос экономии.

Также я бы отметил желание предпринимателей решать вопросы и получать услуги в удобном месте в удобное время. По статистике, доля микропредприятий в сегменте малого бизнеса — почти 96%. А что такое микробизнес: сколько побегал — столько и заработал. Такие предприниматели очень ценят свое время и часто не отделяют бизнес от жизни. Поэтому им в работе нужен современный и функциональный интернет-банк. А те, кто привык решать все рабочие вопросы «на ходу», давно перешли на использование мобильного приложения.

— Согласитесь, все эти продуктовые предложения не уникальны для рынка. Как вам удается отстроиться от других банков, чтобы бизнес для сотрудничества выбирал именно УБРиР?

— Логика простая. Сейчас на территории присутствия УБРиР зарегистрированы около 6 млн юридических лиц и ИП, и подавляющая их часть представляет собой высокотранзакционный бизнес. То есть это торговля, услуги для населения и индустрия гостеприимства. Поскольку мы сконцентрировались именно на этом сегменте, то и все продуктовые предложения и тарифы мы разрабатываем, отталкиваясь от задач и специфики бизнеса наших клиентов. В федеральном конкурсе программ для МСП в рамках премии «Золотой меркурий» программа расчетного обслуживания УБРиР заняла второе место и одержала победу в номинации «Самый дружелюбный банк».

За счет чего? УБРиР — выгодный банк для бизнеса, и это не просто слова. Мы несколько кварталов подряд занимаем первые места по выгодности тарифов на расчетное обслуживание для бизнеса, по версии аналитического агентства Markswebb. К примеру, торговая точка в Москве с выручкой 500 тыс. руб. вместе с переводами на физических лиц и обслуживанием эквайрингового терминала заплатит в месяц 84 948 руб. В других банках обслуживание будет дороже. Например, в банках из первой пятерки это будет стоить от 95 до 104 тыс. руб.

И это касается не только экономии денег, которые платятся за обслуживание, но и экономии времени на контакты с банком, сокращение трудозатрат на любые бизнес-задачи. Все эти требования мы учли при реализации нашего стратегического проекта по развитию интернет-банка. То есть наша задача — перевести клиентов на обслуживание в дистанционный формат, предоставив полный набор опций, при этом оставить сервис таким же простым в управлении и не потерять в качестве. И нам это удалось. В нашем интернет-банке реализован личный кабинет по эквайрингу, сервис проверки контрагентов, размещение депозитов «в два клика», настройка sms-уведомлений, чат с сотрудниками банка. Аналитики Markswebb третий год подряд помещают наш интернет-банк Light в десятку самых эффективных, функциональных и удобных сервисов для малого бизнеса в России.

А в мобильном приложении УБРиР Light можно проводить платежи, в том числе с проверкой контрагентов, формировать выписку, общаться со специалистом банка. А простой вход и акцепт платежа по отпечатку пальца уже становится нормой. Несмотря на то, что появилось приложение сравнительно недавно — год назад, предприниматели оценили его достоинства и активно работают с ним. По нашей статистике, уже каждый третий пользователь интернет-банка Light пользуется также и мобильным приложением.

Более того, вопросы расчетного обслуживания наши клиенты решают и по телефону, назвав кодовое слово. Наши опытные операционисты в централизованном middle-офисе могут удаленно отменить платеж, проконсультировать о платежной позиции, статусах платежей, наличии приостановлений и взысканий по счету. А в большинстве банков такие услуги предоставляются только при обращении непосредственно в офис кредитной организации.

Предприниматели, которые часто находятся «в полях», уже оценили преимущества выездного обслуживания. Как правило, наличие подобной опции больше характерно для городов, где располагаются наши так называемые «легкие» офисы. «Легкая» сеть представляет собой симбиоз классического и онлайн-банка, в котором предприниматели могут оформить самые необходимые бизнес-услуги: открыть расчетный счет, установить терминалы для приема карт к оплате и оформить овердрафт. Такие офисы располагаются в бизнес-центрах в крупных городах. В «легких» офисах нет операционистов и кассы, там работают эксперты по банковскому обслуживанию, которые готовы решить любой вопрос там, где удобно клиенту. За прошлый год мы открыли 15 новых точек, потому что такой формат оправдал себя. Привлечение клиентов через сеть «легких» отделений за прошлый год увеличилось на 65% и сейчас составляет 40% от потока клиентов всей сети. На текущий момент предприниматели имеют возможность обслуживаться в 50 офисах подобного формата, которые располагаются по всей стране — от Владивостока до Москвы.

Вообще, надо отметить, что дистанционное обслуживание выгодно как банкам, так и клиентам — затраты на их обслуживание становятся ниже, поэтому себестоимость услуг тоже снижается, соответственно, тарифы становятся выгоднее.

— Изменились ли как-то за последние 3–5 лет ваши корпоративные клиенты — их потребительское поведение, приоритеты в выборе финансовых продуктов?

— Основной тренд в поведении клиентов — они развиваются на собственные средства и выстраивают эффективность своих затрат и бизнес-процессов. Мы видим, что востребованность залогового кредитования идет на спад. А вот овердрафты, напротив, наращивают обороты. Это говорит об умении эффективно управлять своим бизнесом, финансовыми потоками, не прибегая к избыточной долговой нагрузке. В 2018 году очень успешно показал себя проект предодобренных овердрафтов. Мы знаем своего клиента, мониторим его работу со счетом и сами предлагаем лимит овердрафта для закрытия кассовых разрывов. Количество выдач предодобренных овердрафтов составляет уже половину от всех оформленных кредитных продуктов.

Клиенты из торговли также стремятся дать своим покупателям качественный сервис, поэтому стремительно подключают эквайринг. Особенно в прошлом году «взлетел» интернет-эквайринг. Количество клиентов, подключающих виртуальные терминалы в 2018 году, возросло в четыре раза по сравнению с 2017-м. По статистике, каждый второй предприниматель в «легких» офисах УБРиР вместе с РКО также подключает и эквайринг.

— И все-таки. Раз потребность в кредитовании снижается, зачем вообще клиентам банк?

— Банки уже давно перестали быть организациями, в которых можно только взять кредит, открыть счет или внести средства на депозит. Сейчас банки — это, в первую очередь, партнеры для своих клиентов. В банк можно обратиться и для того, чтобы наши специалисты помогли предпринимателю найти высококвалифицированного сотрудника на любую вакансию. Помимо HR-консалтинга, также мы предоставляем юридическое сопровождение, диагностику бизнеса и другие нефинансовые сервисы. Риск ошибки в этих вопросах высок, а подбор надежного подрядчика «методом проб и ошибок» отнимает у бизнесмена время и деньги. Наши партнеры проверены, а пакетные предложения выгодны. Предприниматель фокусируется на работе с клиентами и зарабатывании денег, а мы берем на себя обеспечивающие бизнес-процессы.

— Какие планы у банка относительно работы с малым бизнесом на этот год?

— У нас есть три основных фокуса. Первый — развитие дистанционного обслуживания и продаж. Стратегия развития интернет-банка у нас сформулирована до 2020 года.

Второй — развитие сервисов, стимулирующих транзакционную активность и легализацию бизнеса клиентов. Это эквайринг и интернет-эквайринг, овердрафты, предодобренные продукты и онлайн-кредитование.

Третий — развитие сервисов, повышающих финансовую грамотность клиентов, помогающих качественно развивать их бизнес. Нам важно трансформировать клиентские преимущества от цены на услуги к ценности сотрудничества с банком.