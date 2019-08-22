В России отзывают 2,5 тыс Volkswagen Multivan

Компания Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс автомобилей Multivan, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Под сервисную кампанию подпадают проданные с 2016 по 2019 год микроавтобусы, у которых недостаточное уплотнение между боковиной кузова и пластмассовой накладкой электродвигателя открывания сдвижной двери, что может привести к попаданию воды на блок управления крышки багажного отсека.

Официальные дилеры Volkswagen проведут герметизацию боковины. Все работы по устранению неисправностей будут бесплатными для владельцев машин.