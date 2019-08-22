Суд вынес приговор водителю трамвая, устроившей аварию в центре Екатеринбурга

Мировой суд Кировского района Екатеринбурга приговорил к ограничению свободы сроком на один год и штрафу в 400 тыс. руб. водителя трамвая Марину Шкуратенко. Год назад женщина покинула кабину трамвая, в результате он въехал в другой трамвай, стоявший на светофоре в центре города.

Ее признали виновной по ч.2 ст.118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), так как в результате столкновения пострадали два человека: кондуктор и 52-летний пассажир. По решению суда женщине на полгода запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом.

Авария произошла 17 июля 2018 года. На остановке «Улица Блюхера» у вагона №26 возникла неисправность электронного регулятора. Вагон решили буксировать до станции «Шарташ» с помощью другого трамвая. Однако водитель, не дождавшись установки противооткатного оборудования работником техпомощи, вышла из кабины и начала сцеплять вагоны. В итоге трамвай начал движение без водителя и проехал не менее 2 км — от перекрестка Уральская—Блюхера до Ленина—Генеральской, где въехал в трамвай №18, стоявший на светофоре. В результате кондуктор трамвая порезала руку, один из пассажиров получил травму позвоночника и попал в реанимацию.