Откроются регулярные рейсы из Пулково в Самару и Саратов

Прямые регулярные рейсы из Санкт-Петербурга в Самару и Саратов планирует открыть авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»). Самолеты по этим рейсам будут летать по зимнему расписанию, начиная с 27 октября. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Полеты в Самару будут осуществляться по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, в Саратов — по вторникам, четвергам и субботам. Продажа билетов на эти рейсы уже стартовала.

Ранее авиакомпания подала заявку на семь рейсов в неделю из Пулково в Нур-Султан, Алма-Ату, а также Дубай (ОАЭ), хотя в январе сообщала о полном прекращении полетной программы из Санкт-Петербурга в другие страны.

Георгий Портнов