«Кировский машзавод 1 мая» оспаривает отказ в регистрации допэмиссии на 250 млн рублей

АО «Кировский машзавод 1 мая» обратилось в арбитражный суд Нижегородской области с иском к Волго-Вятскому главному управлению Банка России. Предприятие просит признать незаконным отказ регулятора зарегистрировать дополнительный выпуск обыкновенных акций в количестве 252 949 штук номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, и обязать ЦБ осуществить государственную регистрацию. Отметим, что добивающийся регистрации допэмиссии акций завод был признан банкротом в октябре 2017 года и проходит процедуру конкурсного производства.

Иван Сергеев