На Дону следователи начали проверку после сообщений об ампутации руки мальчику с переломом

В Ростовской области следователи проверят информацию о том, что 11-летнему мальчику ампутировали руку после перелома. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что ребенку, поступившему в больницу Зернограда с открытым переломом руки, ненадлежащим образом оказали медицинскую помощь. Мальчику наложили гипс, но его самочувствие только ухудшалось, образовалась гангрена. В результате через несколько дней врачам уже ростовской больницы пришлось ампутировать руку пациента. Как сообщает ТАСС, состояние ребенка оценивается как среднетяжелое. С мальчиком работает медицинский психолог, отмечается, что «в настоящее время ребенок переносит сильную психологическую травму».

«В ходе проверки следствием будут установлены обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сказано в сообщении.

Кристина Федичкина