Россия и Украина уточняют списки обмена

Россия и Украина готовятся к обмену пленных и заключенных. Как выяснил накануне “Ъ”, стороны находятся на финальной стадии переговоров. Накануне в СИЗО «Лефортово» начали переводить украинских заключенных. Правозащитники полагают, что их готовят к отправке в Киев. Это же, как стало известно “Ъ FM”, судя по всему, происходит и на Украине, но в отношении россиян. Кто именно попал в списки для обмена? И что о таких договоренностях Киева и Москвы думают на Украине? Об этом — Александр Рассохин.

Возвращение моряков, задержанных в Керченском проливе,— один из основных пунктов предвыборной кампании Владимира Зеленского. И, кажется, президент исполняет свое обещание. Как пишет “Коммерсант”, переговоры Москвы и Киева на финальной стадии. И, несмотря на то, что накануне Мосгорсуд продлил морякам арест, они, скорее всего, в ближайшее время наконец-то вернутся на родину. Возможно, до начала осени, говорит специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев, ссылаясь на свои источники: «Вопрос начал как-то активно двигаться после первого телефонного разговора президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, который состоялся 11 июля по инициативе украинской стороны. Пока в отношении новой украинской власти Москва очень аккуратно ведет себя, мы не слышали какой-то острой критики, которую можно было сравнить с той, которая раздавалась в адрес Петра Порошенко».

Ожидается, что в Киев помимо моряков отправятся и украинцы, которые отбывают в России наказание по совершенно разным обвинениям. Одни — за хранение боеприпасов, другие — за содействие терроризму, кто-то, как режиссер Олег Сенцов, за создание экстремистского сообщества. Так, накануне в СИЗО «Лефортово» перевели около десятка человек, как предполагается, для дальнейшей отправки в Киев. На Украине, в свою очередь, готовится аналогичный список российских граждан. Первым на ум приходит главный редактор «РИА Новости—Украина» Кирилл Вышинский. Директор киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, кто еще может отправиться на свободу: «Это люди, которые были задержаны в связи с участием в боевых действиях в Донбассе, в связи с подозрением в работе на российские разведывательные структуры, их обвиняют в госизмене. По разным оценкам, речь может идти о 50 людях».

В списке немало так называемых активистов Антимайдана, рассказал “Ъ FM” украинский блогер Анатолий Шарий, и накануне некоторых из них якобы отпустили: «Мой товарищ сообщает из одесского СИЗО, что отпущено еще четыре человека, и они отправляются на обмен, и это тоже широко не анонсируется. То есть движение пошло массово, все происходит со скоростью схода снежной лавины».

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Возвращения и моряков, и Кирилла Вышинского, и Олега Сенцова ждали давно. И вот, стороны приступили к конкретным действиям. Но что все это значит? Это щедрый жест со стороны Москвы? Или обе стороны идут на уступки? И как это отразится на урегулировании ситуации в Донбассе? Возможно, именно вокруг этого сейчас и идет торг, подчеркивает киевский политолог Руслан Бортник: «Масштабный обмен захваченными лицами снизит напряжение в украино-российском диалоге и создаст предпосылки как минимум для прямого общения Зеленского с Путиным. Как максимум он позволит Украине, наверное, прежде всего оправдать возможные подвижки и компромиссы в части мирного урегулирования в Донбассе».

Но удастся ли команде Зеленского грамотно разыграть партию? Украинский политолог Олеся Яхно опасается, что в результате торгов новый президент пойдет на большие уступки, чем Владимир Путин: «Опасения, что негласно Украина может согласиться на те условия по Донбассу, которые озвучивает Российская Федерация, и тем самым это даст старт снятию санкций с России и ослаблению какого-либо давления, а в Украине заложит тот формат регулирования, который в дальнейшем может спровоцировать более масштабный кризис или создать проблему в стране».

Кто-то предполагает, что обмен пленными — это своего рода аванс друг другу на улучшение отношений. Реальным же сигналом стала бы личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленскому. Тем более что, судя по высказываниям в Кремле, к нынешнему украинскому президенту там относятся с определенной долей паритета. И это как минимум дает надежду.

Накануне в Минске заседала контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины. Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, в реализации минских договоренностей есть небольшие подвижки, но о реальном прорыве говорить пока не приходится.