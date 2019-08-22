«Коммерсантъ»: в Перми один из самых низких темпов ростов НТО

По данным исследования, предоставленного “Ъ” сервисом «2ГИС», в Перми оказалась одной из самых низких динамика прироста за последние три года нестационарных торговых объектов — 16%.

В среднем, по данным исследования, в российских городах за последние три года на 27% выросло количество киосков — с 22,1 тыс. в июне 2016 года до 28,2 тыс. объектов в июне 2019-го. В лидерах — Волгоград (рост 76%), Воронеж (48%), Екатеринбург (47%), Казань (38%). В числе аутсайдеров, помимо Перми, Санкт-Петербург (13%) и Омск (10%). В Москве прирост — 19%, почти до 7 тыс.