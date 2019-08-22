Конкурс на строительство крематория будет объявлен заново

Конкурс на строительство крематория будет объявлен в течение двух недель. Об этом на заседании комитета по бюджету и налогам Пермской городской думы сообщил замглавы Перми Виктор Агеев. «К сожалению, единственный участник торгов не смог выполнить конкурсные условия, предоставить банковскую гарантию. Поэтому концессионное соглашение заключено не было. Готовим новый конкурс, он будет объявлен в течение пары недель».

Ранее сообщалось, что ООО «Торговый дом „Пушкарский“», единственный участник конкурса, согласилось заключить концессионное соглашение с администрацией Перми. Согласно документации инвестору необходимо завершить начатое в 2013 году строительство и ввести в эксплуатацию объекты комплекса крематория. В управлении внешнего благоустройства администрации Перми пояснили, что концессионное соглашение предполагает строительство четырех печей и колумбарной стены вместимостью не менее 3 тыс. ячеек.

На эти работы отводится 35 месяцев. Второй этап подразумевает возведение колумбария не менее чем на 10 180 ячеек и приобретение еще не менее двух печей. Здесь срок работ определен в 71 месяц. Срок концессии — 49 лет, сумма инвестиций составляет 199,4 млн руб. Согласно тексту проекта, «продукция и доходы, полученные концессионером в результате осуществления деятельности по соглашению, являются собственностью концессионера».

Напомним, городские власти пытаются построить крематорий на кладбище «Восточном» почти десять лет. При этом в разное время руководством города принимались противоположные решения: сначала намеревались построить ритуальный комплекс на средства бюджета, затем за счет инвестора. В 2013 году первую очередь крематория строило пермское ООО «Вектор», однако строительство его объектов так и не было завершено. Степень их готовности превышает 50%, в частности бытовой корпус готов на 94%, трансформаторная подстанция — на 95%.