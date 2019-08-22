В Ростове из-за жары ввели режим повышенной готовности

С 9:00 22 августа и до 9:00 24 августа в Ростове из-за жары будет действовать режим повышенной готовности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Как сообщалось ранее, по данным ГУ МЧС России по Ростовской области, во второй половине 22 и 23 августа местами по югу и востоку региона, в том числе в Ростове, ожидается повышение температуры до +40°C.

Отмечается, что для предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций в городе привели в готовность силы муниципальной Поисково-спасательной службы и Единой дежурной диспетчерской службы.

Кристина Федичкина