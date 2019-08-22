Дом уфимского ресторатора Сергея Белкина в Акбердино продают за долги

Финансовый управляющий уфимского ресторатора Сергея Белкина, признанного банкротом в мае текущего года, Татьяна Каземова, выставила на аукцион дом бизнесмена в поселке «Акбердино виллэдж» Иглинского района Башкирии площадью 252 кв. м, а также земельный участок под ним площадью 1,5 тыс. кв. м по начальной цене 15 млн руб. (в 14,4 млн руб. оценен дом, в 700 тыс. руб. — участок). Имущество находится в залоге у Сбербанка. Кадастровая стоимость двухэтажного кирпичного дома составляет 3,1 млн руб., участка — 822,4 тыс. руб. Результаты аукциона будут подведены 9 октября.

Ранее, как писал “Ъ-Уфа”, госпожа Каземова выставила на продажу квартиру ресторатора в центре Уфы за 11,48 млн руб.

Инициатором банкротства предпринимателя стал Сбербанк, требования перед которым оцениваются в 227,65 млн руб. Также в начале августа принадлежащее предпринимателю ООО «Лидер групп» направило в суд требование о включении в реестр требований кредиторов ресторатора с суммой 15,23 млн руб.

Влада Шипилова