ПГК до конца года планирует отремонтировать более 5 тысяч вагонов в Алтайском крае

Новосибирский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за 7 месяцев этого года отремонтировал 3 тыс. грузовых вагонов, что на 24% выше аналогичного показателя прошлого года. Это стало возможным благодаря повышению производственной мощности участка текущего отцепочного ремонта (ТОР) на станции Заринская Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) после его перевода на трехсменный режим работы.



«Грузоотправители предъявляют высокие требования к операторам подвижного состава, что требует от нас совершенствования работы во всех направлениях — от повышения уровня обслуживания до обновления технологий и развития информационных сервисов. Трехсменный график и увеличение количества специалистов на ТОР Заринская положительно сказались на качестве и объемах ремонта грузовых вагонов, и особенно полувагонов — основного для региона типа подвижного состава. По итогам 2019 года мы планируем отремонтировать на площадке более 5 тыс. вагонов»,— отметил директор Новосибирского филиала ПГК Евгений Долженко.

Ремонтная площадка полностью укомплектована необходимым оборудованием, отвечающим современным требованиям к точности, скорости и безопасности выполнения работ.

В августе участок ТОР Заринская отметил двухлетие своей работы. Специалисты ремонтной площадки регулярно получают высокие отраслевые награды и становятся лауреатами конкурсов профессионального мастерства. Например, начальник участка Сергей Клименко в прошлом году вошел в тройку лучших на всероссийском конкурсе вагонников и теперь будет представлять компанию на международном уровне.