На сообщении Москва – Анапа будет ходить поезд с детским купе

Федеральная пассажирская компания («дочка» РЖД) запускает с Курского вокзала Москвы первый поезд до Анапы с детскими местами. Как сообщают в пресс-службе компании, пилотный проект «детского купе» реализован в купейных вагонах поезда № 109В/109С. Места для детей отведены с первого по четвертое в каждом купейном вагоне.

Сообщается, что нижние места в купе обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. А чтобы разнообразить досуг детей в пути, там предусмотрены настольные игры и игрушки. Также в составе поезда будет работать библиотека детской литературы.

Василий Хитрых