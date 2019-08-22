СОФПП на втором месте по РФ по количеству поручительств

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) занял второе место после Москвы по количеству предоставленных поручительств за малый и средний бизнес и первое среди регионов России, сообщили в департаменте информполитики региона. По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, с начала 2019 года фонд выдал 181 поручительство на общую сумму более 1,1 млрд руб. «Благодаря господдержке предприниматели привлекли финансирование на развитие своего бизнеса на сумму более 3,2 млрд руб.»,— рассказала она.

Исполняющий обязанности директора фонда Валерий Пиличев рассказал, что сегодня с организацией сотрудничают 43 партнера — как банки, так и федеральные и региональные инвестиционные фонды. «Мы постоянно совершенствуем систему предоставления поручительств, модернизируем формат работы. Это позволило за первое полугодие увеличить объем выданных кредитов под поручительство фонда на 34%, по сравнению с прошлым годом»,— рассказал господин Пиличев.

Ранее сообщалось, что на базе фонда в 2019 году планируется создать региональный центр франчайзинга Ural Franchising. Он займется анализом рынка франшиз, а также «упаковкой» бизнесов региональных предприятий и продажей их предпринимателям.

Подробнее — в материале «Урал запустит франшизы»