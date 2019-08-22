«Единая Россия» сняла с выборов пятерых своих кандидатов в Купчино

Территориальная избирательная комиссия №23 во Фрунзенском районе Петербурга сняла с выборов пятерых кандидатов в муниципальные депутаты от партии «Единая Россия». Без регистрации остались действующий глава муниципалитета Михаил Черепанов, его заместители Елена Фомина и Юрий Трубицын, а также еще двое «единороссов» — Антон Лосев и Роман Денисенко. Соответствующее решение было принято по итогам заседания ТИК в среду, 21 августа.

Формальной причиной для отзыва указанных кандидатур послужила незаконная агитация и злоупотребление должностными полномочиями со стороны господина Черепанова. При этом с требованием снять с выборов его вместе со своей командой в ТИК обратилась сама «Единая Россия».

Таким образом, на 20 мест в муниципалитете у «ЕР» теперь осталось 15 кандидатов.