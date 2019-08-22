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Администрация Сарапульского района Удмуртии задолжала предпринимателю 900 тысяч рублей по муниципальному контракту

Администрация Сарапульского района задолжала ООО «ТЕХНОЛОГИЯ» 900 тыс. руб. по исполненному компанией муниципальному контракту. Деньги выплатили только после представления прокуратуры, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Установлено, что администрация района заключила с обозначенной компанией контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству дошкольной образовательной организации в с. Сигаево. Организация выполнила работы, но не получила оплату в полном объеме, что привело к нарушению ее права на ведение хозяйственной деятельности.

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