Власти Челябинской области решили сделать упор на поддержку действующих в регионе инвесторов

Министерство экономического развития Челябинской области решило усилить работу по поддержке действующих в регионе инвесторов. Об этом сообщила начальник управления инвестиционного развития ведомства Елена Раевская на комитете заксобрания региона по экономике, отчитываясь перед депутатами по вопросу стимулирования инвестиционной деятельности в Челябинской области в 2018 году.

«Мы проанализировали все другие регионы, посмотрели предложения муниципальных образований, предпринимательских сообществ и поняли, что нам нужно не только привлекать сторонних внешних инвесторов, но и создавать условия для действующих инвесторов, которые живут и работают в Челябинской области»,– сообщила госпожа Раевская. В качестве мер поддержки для них принимается закон об инвестиционном налоговом вычете. Также планируется снизить порог стоимости инвестпроектов для получателей земельных участков в аренду без торгов до 20-30 млн руб. По словам начальника управления минэкономразвития, для муниципалитетов существующий порог в 100 млн руб. является слишком высоким. Помимо этого, в регионе планируется принять закона об инвестиционном налоговом кредите, развивать технопарки. Также рассматривается возможность субсидирования предпринимателей, вложивших собственные средства в подведение инженерной инфраструктуры.