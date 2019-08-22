Ансамбль «Песняры» требует наказать «клонов», выступающих с концертом в Челябинске

Челябинское УФАС России рассматривает заявление белорусского государственного ансамбля «Песняры», который требует наказать музыкальную группу, которая незаконно использует товарный знак коллектива. Бренд «Песняры» эксплуатируется на рекламных афишах концерта, который состоится в челябинском ДК ЖД в октябре, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ансамбль «Песняры» направил жалобу в прокуратуру Челябинска, надзорное ведомство адресовало ее челябинскому УФАС России. В своем заявлении белорусский государственный коллектив сообщает, что музыканты-клоны пользуются популярностью «Песняров» и вводят зрителей в заблуждение.