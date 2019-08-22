«Акрон» уступил «Мордовии» в матче 1/32 финала Кубка России по футболу

Футболисты тольяттинского «Акрона» не смогли пробиться в 1/16 финала Кубка России, уступив на свом поле саранской «Мордовии». Основное время матча 1/32 финала турнира завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победили гости.

«Акрон» в текущем сезон дебютировал на профессиональном уровне. В Кубке России-2019/2020 тольяттинская команда обыграла «Ладу-Тольятти», саратовский «Сокол» и ульяновскую «Волгу».

«Мордовия» в 1/16 финала Кубка России встретится с одним из четырех клубов РПЛ («Ростов», «Урал», «Рубин» и «Динамо»). Жеребьевка этой стадии турнира состоится позже.

Андрей Сазонов