Лидеры национальных общин Краснодара обсудили инцидент с перестрелкой

В мэрии Краснодара прошла встреча лидеров национальных общин, которые обсудили произошедший накануне ночью конфликт с перестрелкой и гибелью молодого человека. Лидеры общин призвали своих земляков, особенно молодых людей, быть сдержанными и не поддаваться эмоциям. Напомним, в ходе перестрелки получил смертельное ранение уроженец Дагестана Ильяс Ванатов.

В ходе встречи Магомед Нурудинов, представитель Республики Дагестан в Краснодарском крае, выразил уверенность, что следственные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех участников конфликта. «Сегодня мы собираем молодых людей общины Дагестана, завтра — старейшин, мы вместе выработаем решения и примем меры, чтобы подобная ситуация не повторилась, – заявил господин Нурудинов. – Хочу обратиться к землякам, уважаемым дагестанцам, особенно — к молодым людям. Мы все обязаны соблюдать законы Российской Федерации, быть выдержанными. Мы, наши дети, наши внуки хотим жить в мире и согласии», – отметил глава представительства. Муслим Магомадов, председатель краевой общественной организации «Чечено-ингушский культурный центр «Барт», считает, что в диаспорах надо усилить разъяснительную воспитательную работу с молодежью, особенно — в преддверии 1 сентября, когда на учебу в Краснодар приезжают студенты из горных городов и сел Кавказа. «Обращаюсь к молодым людям из Чечни и Ингушетии. Ребята, аккуратно, пожалуйста, не поддавайтесь на эмоциональные выплески. Думайте о том, что скажут ваши родители о таком поведении. Легко сломать и свою, и чужую судьбу», – заявил Муслим Магомадов.

Анна Перова, Краснодар

Подробнее об инциденте читайте в материале “Ъ-Юг” «Перестрелка с этнической составляющей»