ГНС оштрафовали за несчастный случай на предприятии

«Газпром нефтехим Салават» (ГНС) и уфимская строительная компания «Актив» (принадлежит Марату Юмагузину) оштрафованы на 150 тыс. руб. из-за несчастного случая с работником предприятия из Салавата, сообщает региональная Гострудинспекция.

18 июля на строительной площадке комплекса каталитического крекинга 50-летний начальник смены цеха ГНС упал в монтажный проем с высоты 5,5 м, сообщает ведомство.

Пострадавшего доставили в медучреждение, где ему диагностировали тяжелую сочетанную травму. Во время расследования выяснилось, что накануне сотрудники «Актива», которые красили металлоконструкции по договору субподряда, уйдя с объекта, не уложили на место решетчатый настил. Потерпевший, проверяя качество монтажа трубопроводов, в результате упал вниз. По мнению ведомства, «Газпром нефтехим Салават» не обеспечил безопасные условия труда.

Материалы в отношении должностных лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, направлены в следственный комитет, добавили в Гострудинспекции.

Майя Иванова