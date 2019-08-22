В Самарской области на время военных учений полностью запретили продажу алкоголя

Стратегические командно-штабные учения «Центр 2019» стали причиной полного запрета на розничную продажу алкоголя в Самарской области. Запрет введен в городском поселении Рощинский. Об этом в четверг сообщает администрация Самарской области.

«Распоряжением правительства Самарской области в дни с 22 августа по

7 сентября 2019 года устанавливается полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции»,– говорится в сообщении.

Запрет в эти дни действует с 8:00 до 23:00 (MSK+1).

Георгий Портнов