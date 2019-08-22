«Есть надежда на сближение позиций»

Рано говорить о 2024 годе: Владимир Путин вновь ответил на вопрос о своем политическом будущем. Кроме того, на пресс-конференции в Хельсинки российский президент прокомментировал московские митинги. По сути, Путин повторил сказанное недавно во Франции, однако на этот раз тон выступления был заметно жестче. Глава государства также раскритиковал США за последние ракетные испытания. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Кремль пытается уверить партнеров в ничтожности протестной темы по сравнению с глобальным диалогом.

Пресс-конференция Владимира Путина и президента Финляндии Саули Ниинистё проходила в перерыве между официальными переговорами и рабочим обедом в крепости Свеаборг — местной достопримечательности. По этой причине туристов с острова попросили. В отличие от Франции, общение с прессой началось именно с вопроса о московских протестах. Причем финская журналистка решила также спросить и про 2024-25 годы — про политическое будущее российского президента, и заодно увязать все это с членством России в Совете Европы. Владимир Путин ответил максимально четко, с выверенными формулировками и нужными паузами на последовательный перевод. Смысл тот же, что два дня назад во Франции, но только с достаточно жестким добавлением, можно даже сказать, с раздражением в адрес тех, о ком так печется вольнолюбивая финская пресса.

Владимир Путин, президент России: «Что касается 2024 года, то об этом рано говорить, сегодня еще 2019-й. Что касается нашей работы в Совете Европы, мы туда не рвемся, мы готовы обойтись и без этого. Но тогда те люди, об интересах которых вы проявляете такую нежную заботу, не смогут обратиться в Европейский суд по правам человека. Не думаю, что это является лучшим способом строительства единой Европы — от Лиссабона до Владивостока».

Кстати, здесь интересна реакция финского президента. Господин Саули Ниинистё заявил, что у них в Финляндии такого нет. Почему? Потому что власть слышит гражданское общество и междуними налажен личный контакт. На этом перешли к другой теме. Здесь Владимир Путин заметно оживился, стал говорить увлеченно и даже забывал делать паузы на все тот же последовательный перевод с русского на финский язык. Речь идет об американцах, которые нарушают все возможные договоренности. «Что меня беспокоит — это испытанная ракета, как заявили в Пентагоне, это “Томагавк”, то есть ракета морского базирования. Ее приземлили, приспособили для пусков с земли. Для нас это означает, что возникают новые угрозы, на которые мы соответствующим образом должны реагировать»,— заявил Путин.

Примечательно, что, даже комментируя ЧП под Северодвинском, Владимир Путин сослался на все тех же американских партнеров: мы вынуждены создавать новые типы оружия, потому что рушится вся архитектура мировой безопасности.

Что же в сухом остатке? Президент России пытается внушить этим непонятливым иностранным партнерам: здесь мир рушится, а вы про какие-то митинги. Подумаешь, там кого-то не зарегистрировали. В нынешней ситуации не об этом нужно думать — пришло время Землю спасать. А вас почему-то волнуют в первую очередь московские протесты.

В этой связи рождается интересная тема для дискуссии. Иной скажет: если все страны живут по одним правилам, тогда и ракеты не страшны. Эти самые правила сформулировал финский президент: власть должна слышать гражданское общество. В этом случае, страшно сказать, и все эти ДРСМД и СНВ не нужны.

Потому что мы не враги. Мы вместе, мы — единая Европа — от Лиссабона до Владивостока. А оружие — против оси зла, против стран-изгоев, которые, кстати, никакими соглашениями ни с кем не связаны.

Может быть, таким путем пойти к мировой безопасности? Да нет — утопия. Высокопарные фразы. Но есть во всем этом положительный факт. Западные партнеры решили выслушать Путина. Значит, есть надежда на сближение позиций. Пусть и небольшая.