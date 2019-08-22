Вчера вечером, 21 августа, в Екатеринбурге неизвестные напали на актеров «Коляда-театра» Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова. По словам господина Поддубного, инцидент произошел у выхода из театра на Ленина, 97.

«Толпа молодых людей подошла к нам, возникла потасовка. Нас было пять человек, их — в два раза больше. Они были очень агрессивные, явно невменяемые. В результате завязавшейся драки я получил несколько ушибов, такие же травмы и у моего коллеги Мурада Халимбекова»,— рассказал актер (цитата по ТАСС).

После драки нападавшие скрылись. Пострадавшие написали заявление в полицию. Известно, что четверых нападавших удалось задержать. Проводится проверка.