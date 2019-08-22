Следствие начало проверку по факту пожара с двумя погибшими

Следствие начало проверку по факту пожара на улице Вольской, в результате которого погибли два человека. Еще одну женщину госпитализировали с ожогами.

По данным ГУ МЧС по Саратовской области, возгорание произошло в ночь со среды на четверг, примерно в 2 часа. Дом был частично расселен, горели кровля и частично первый и второй этажи. На место ЧП выехали 12 единиц техники и 47 пожарных.

Следствие проверяет причины гибели горожан. По предварительной версии, они скончались из-за отравления продуктами горения.

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего и личности погибших. Проводится судебно-медицинское исследование для определения точной причины смерти мужчины и женщины, а также пожарно-техническая экспертиза с целью установления причины возгорания. Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление лиц, которые могут быть причастны к возгоранию»,— сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сергей Петунин