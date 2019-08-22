Строительство двух сельских амбулаторий в Прикамье оценили в 70 млн рублей

Управление капстроительства Пермского края ищет подрядчиков для строительства амбулаторий в деревне Савино и селе Гамово. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. Как указано в технической документации, медучреждения в Савино и Гамово общей площадью 700 тыс. кв. м будут рассчитаны на 60 посещений в смену каждое. Максимальная цена контрактов — 70 млн руб. Строительство требуется завершить до конца второго квартала 2020 года.

По данным краевого минздрава, в текущем году в строительство медицинских учреждений в Прикамье вложат 2,1 млрд руб. Средства поступят из краевого и федерального бюджетов.