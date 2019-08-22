В Казани появятся пять новых улиц

Исполком Казани анонсировал появление пяти новых городских улиц. Постановление опубликовано на портале мэрии.

Речь идет об улице Зеленая Роща, Алмазной улице, улице Алтын, улице Айтуган и улице Райхан. Они появятся на территории коттеджного поселка Султан Ай на Мамадышском тракте. Улицы получили названия с учетом обращений собственников земельных участков и рекомендаций комиссии по топонимике.

Ранее сообщалось, что пять новых улиц появятся в жилмассиве Константиновка в Советском районе Казани.