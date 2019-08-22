22 августа, четверг
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Эксперты прогнозируют второй тур на выборах главы Республики Алтай

Фонд развития гражданского общества прогнозирует, что на грядущих выборах главы Республики Алтай возможен второй тур. Соответствующее исследование фонда опубликовано в четверг.

По оценке экспертов, врио главы республики Олег Хорохордин, выдвинутый «Единой Россией», имеет шансы не победить в ходе первого тура. В выборах также участвуют два оппозиционных кандидата — депутат парламента Республики Алтай Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР).

В фонде считают, что на позиции кандидата от «Единой России» может повлиять «тяжелое наследие» предыдущего губернатора Александра Бердиникова, который «был очень непопулярен и в 2014 году едва не свалился во второй тур, набрав 50,63%». В исследовании говорится, что вторым фактором могут стать сильные позиции как КПРФ, так и других оппозиционных партий — «Справедливой России», «Патриотов России» и «Родины».

Главным конкурентом на предстоящих выборах эксперты Фонда развития гражданского общества называют именно коммуниста Виктора Ромашкина, который, по их оценке, «способен консолидировать значительную часть оппозиционного электората».

Напомним, в марте 2019 года президент России Владимир Путин назначил члена совета директоров «Глонасс» Олега Хорохордина на должность врио главы Республики Алтай. Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. Избирком зарегистрировал трех из восьми выдвинутых кандидатов.

Подробнее о губернаторских выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Больше трех не собираются»

Юлия Сасевич


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

лица бизнеса

партнерский материал

Профиль пользователя