Эксперты прогнозируют второй тур на выборах главы Республики Алтай

Фонд развития гражданского общества прогнозирует, что на грядущих выборах главы Республики Алтай возможен второй тур. Соответствующее исследование фонда опубликовано в четверг.

По оценке экспертов, врио главы республики Олег Хорохордин, выдвинутый «Единой Россией», имеет шансы не победить в ходе первого тура. В выборах также участвуют два оппозиционных кандидата — депутат парламента Республики Алтай Виктор Ромашкин (КПРФ) и депутат горсовета Горно-Алтайска Дмитрий Софронов (ЛДПР).

В фонде считают, что на позиции кандидата от «Единой России» может повлиять «тяжелое наследие» предыдущего губернатора Александра Бердиникова, который «был очень непопулярен и в 2014 году едва не свалился во второй тур, набрав 50,63%». В исследовании говорится, что вторым фактором могут стать сильные позиции как КПРФ, так и других оппозиционных партий — «Справедливой России», «Патриотов России» и «Родины».

Главным конкурентом на предстоящих выборах эксперты Фонда развития гражданского общества называют именно коммуниста Виктора Ромашкина, который, по их оценке, «способен консолидировать значительную часть оппозиционного электората».

Напомним, в марте 2019 года президент России Владимир Путин назначил члена совета директоров «Глонасс» Олега Хорохордина на должность врио главы Республики Алтай. Выборы главы Республики Алтай пройдут 8 сентября. Избирком зарегистрировал трех из восьми выдвинутых кандидатов.

Подробнее о губернаторских выборах — в материале “Ъ-Сибирь” «Больше трех не собираются»

Юлия Сасевич