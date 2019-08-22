Более 2,5 млрд рублей направит Удмуртия к 2024 году на новые технологии в образовании

Правительство Удмуртии планирует до 2024 года направить более 2,5 млрд руб. на новые формы образования. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на главу республики Александра Бречалова.

«В нацпроектах много внимания уделяется новым формам образования. Удмуртия подала заявки на участие в девяти конкурсах, и все они были выиграны. Суммы астрономические! Более 700 млн руб. только в 2020-м году — это совместный бюджет федерации и республики, а вообще до 2024-го года более 2,5 млрд руб. Мы говорим про оборудование, создание центров и специальных коррекционных школ»,— отметил господин Бречалов.