В Екатеринбурге открыли развязку на Серафимы Дерябиной—Объездной

В Екатеринбурге открыли движение по развязке на перекрестке Объездной дороги и улицы Серафимы Дерябиной (микрорайон Академический). Об этом на своей странице во «Вконтакте» сообщил фотограф Владимир Задумин.

Ранее в мэрии сообщали, что движение по прямой будет возможно только на выезд из Академического района в сторону города. Движение в обе стороны планируется открыть к середине октября.

Реконструкция развязки на Серафимы Дерябиной—Объездной началась в октябре 2018 года. До 30 сентября развязку будут перекрывать с 22:00 до 6:00 с понедельника по четверг и с 22:00 пятницы до 6:00 понедельника. В целом работы рассчитаны до 2021 года.