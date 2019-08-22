Ртищевские чиновники скрыли сведения о недвижимости

В Ртищевском районе четыре должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокурорская проверка показала, что при предоставлении справок о доходах служащие в Макаровском, Октябрьском, Салтыковском, Шило-Голицынском муниципальных образованиях скрыли сведения об имеющихся правах на объекты недвижимости, в том числе земельные участки.

Марина Ковалева