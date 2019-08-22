Власти Удмуртии планируют добиться опережающего роста доли МСП в экономике региона

Власти Удмуртии намерены перевыполнить ключевой целевой ориентир нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) и добиться опережающего роста доли МСП в валовом региональном продукте (ВРП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу республики Александра Бречалова и министра экономики Удмуртии Михаила Тумина.

"Удмуртия должна выполнить и перевыполнить эти задачи потому что в части экономики у нас огромная ниша для этого. И базовые показатели меня не могут устраивать. Моя позиция — те цели, которые указаны в нацпроектах — это минимальная планка, особенно в части экономики, но как ориентир они заданы верно»,— подчеркнул господин Бречалов.

На данный момент доля МСП в РВП Удмуртии составляет 24,5%, что выше среднероссийского значения на 2,6%. Согласно нацпроекту, доля МСП в экономике страны и регионов должна увеличиться до 32,5% к 2024 году. Михаил Тумин отметил, что это вполне достижимый показатель и «это не предел», так как сектор МСП в Удмуртии достаточно сильный. «Мы понимаем, что увеличить долю МСП в ВРП можно двумя способами — увеличить количество бизнеса, либо дать возможность бизнесу развиваться и увеличивать свою долю в ВРП. Мы пошли по пути симбиоза и хотим вовлечь в бизнес людей, которые никогда не занимались этим»,— добавил министр.