В Верхнем Уфалее МУП привлекли к ответственности за отключение воды

Прокуратура Верхнего Уфалея провела проверку по факту приостановления водоснабжения микрорайона Центральный. Как сообщают в надзорном ведомстве, установлено, что из-за аварии на водоводе воду отключили, в результате в 45 многоквартирных домах и шести социально значимых объектах более 9 тыс. человек в течение двух суток оставались без водоснабжения.

Собственником водовода является городская администрация, на праве хозяйственного ведения она закреплен за МУП «Многопрофильное производственное объединение “Водоканал”». В отношении муниципального предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами). Госжилинспекция Челябинской области привлекла МУП к административной ответственности.