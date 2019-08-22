Замруководителя Марксовского межрайонного следственного отдела осужден за взятку

Заместитель руководителя Марксовского межрайонного следственного отдела СУ СК по Саратовской области Константин Леонтьев не смог обжаловать приговор. В мае Марксовский городской суд признал его виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), уточняет пресс-служба Саратовского областного суда.

Господин Леонтьев настаивал, что в его действиях не было состава преступления, предусмотренного указанной статьей, и просил его оправдать либо направить дело на новое рассмотрение. Судебная коллегия пришла к выводу о законности приговора. Следователь признан виновным и осужден за то, что через посредника выдвинул требование начальнику тылового обеспечения Отдела МВД России по Марксовскому району о передаче денежных средств в сумме 200 тыс. руб. за бездействие в пользу последнего, выражающееся в непривлечении полицейского к уголовной ответственности в связи с поступившей информацией о совершении им преступления.

Константину Леонтьеву назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет со штрафом в размере 200 тыс. руб., с лишением права должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на пять лет, с лишением специального звания «подполковник юстиции.

Марина Ковалева