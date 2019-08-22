Пять самолетов, летевших в Тюмень, приземлились в Кольцово из-за тумана

Из-за тумана пять самолетов не смогли совершить посадку в аэропорту Тюмени и ушли на посадку в екатеринбургском Кольцово, сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Из-за сложных метеоусловий в Тюмени в аэропорт Кольцово прибыло пять рейсов: DP-449 Москва—Тюмень, FV-6451 Санкт-Петербург—Тюмень, SU-1502 и SU-1508 Москва—Тюмень, RL-8868 Энфида—Тюмень. С пассажирами работают представители авиакомпаний»,— рассказали в Кольцово. Сейчас самолеты готовятся к вылету из Екатеринбурга в пункт назначения.