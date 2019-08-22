Объявлен конкурс на строительство нового корпуса пермского авиатехникума

Краевое минзакупок объявило электронный аукцион на строительство нового учебного корпуса и реставрацию главного учебного корпуса КГАПОУ «Пермский авиационный техникум имени А. Д. Швецова». Объекты строительства расположены на ул. Горького, 33, 33а, ул. Екатерининской, 49, ул. Луначарского, 24.

Работы необходимо завершить в течение 520 дней с момента заключения договора. Максимальная цена контракта указана в размере 529,4 млн руб. Аукцион состоится 2 сентября.

Ранее директор учебного заведения Александр Дическул заявлял, что строительство нового корпуса авиационного техникума начнется этой осенью. Планируется, что в сентябре 2021 года студенты смогут заниматься в новом здании.

Новый корпус авиатехникума будет построен за счет краевого бюджета (на эти цели в адресной инвестпрограмме предусмотрено свыше 800 млн руб.). Площадь нового здания составит почти 17 тыс. кв. м., высота — 24 м. Сейчас пермский суз располагаемся в трех зданиях, самое молодое из них — 1943 года постройки. Развиваться в таких условиях сложно, поэтому было решено построить новый корпус.

Помимо нового учебного корпуса, для Пермского авиатехникума проектируется общежитие. Одновременно предусмотрена реконструкция исторического здания образовательного учреждения, которое было построено в 1876 году. Эти два проекта запланировано реализовать до 2022 года.