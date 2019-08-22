Большая стройка

Развитие социальной инфраструктуры в Пермском крае ежегодно набирает обороты. В прошлом году в регионе было введено в эксплуатацию почти полтора десятка объектов образования и здравоохранения. В ближайшие три года в Пермском крае будет построено еще 22 садика, 25 школ, более 10 медицинских учреждений. Строить в таком объеме региону помогают федеральные инвестиции, которые краевые власти активно и успешно привлекают. Софинансирование позволяет наращивать темпы строительства и сдавать объекты в эксплуатацию раньше планируемых изначально сроков.

Фото: Школа в посёлке Щучье озеро

Создание комфортной среды в территориях Пермского края сегодня является не просто популярным трендом, а реальным комплексом мероприятий, результаты которого уже заметны и в краевой столице, и в отдаленных поселках. Новое качество жизни формируется за счет благоустройства общественных пространств и развития транспортной инфраструктуры. Другой ключевой элемент комфортной среды – достаточное количество детских садов, школ и поликлиник. Однако еще несколько лет назад в регионе наблюдался дисбаланс между растущим объемом жилья и существующими социальными объектами.

С 2017 года краевые власти по инициативе губернатора Максима Решетникова начали внедрять новую систему работы по развитию социальной инфраструктуры в Прикамье. Она включает эффективное управление бюджетными инвестициями и привлечение федеральных средств на создание детских садов, школ и поликлиник, а также качественное выстраивание самого процесса проектирования и строительства объектов. Например, в прошлом году велась масштабная подготовка типовых проектов объектов образования. Метод типовых проектов используется и в сфере здравоохранения. Такой подход позволяет постепенно исключить возможность появления «долгостроев», сократить сроки строительства, обеспечить гарантированное качество и функциональные характеристики объекта. Кроме того, с 2018 года в регионе введено распределение функций технического заказчика. В случае если муниципальное образование сомневается в своих возможностях, техническим заказчиком проекта выступает краевое Управление капитального строительства. При этом строительство объектов ведется с участием регионального минстроя.

Параллельно власти начали вести работу над нормативной базой, которая нацелена на выравнивание диспропорции между жильем и социальными объектами и постепенное сокращение дефицита мест в детских садах и школах. Так, в прошлом году были утверждены региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Они регламентируют обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры и доступность этих объектов. РНГП также являются инструментом регулирования всех местных нормативов градостроительного проектирования. Согласно методике минимально допустимый уровень обеспеченности детскими садами с учетом фактического количества детей в регионе должен составлять 61 место на 1 тыс. человек, школами – 119 мест на 1 тыс. человек.

Учат в школе

Результатом введения новой системы развития социальной инфраструктуры стал существенный рост объемов строительства таких объектов. «С 2017 года мы ввели в эксплуатацию 19 детских садов в восьми территориях края и семь школ. До конца 2021 года мы должны построить еще 22 садика и 25 школ», – сообщил губернатор края Максим Решетников на заседании правительства в преддверии нового учебного года. Новые объекты образования смогут принять более 19 тыс. ребят.

По данным Министерства строительства Пермского края, в первой половине 2020 года планируется сдать в эксплуатацию 15 новых образовательных учреждений, которые будут посещать более 4,1 тыс. детей. При этом две новые школы – в Красновишерске и селе Щучье Озеро Октябрьского района – примут учеников до конца 2019 года. Строительство школы в поселке Щучье Озеро уже завершено. В середине августа Инспекция государственного строительного надзора Пермского края выдала застройщику итоговое заключение о соответствии нового объекта всем строительным требованиям. В сентябре школа будет введена в эксплуатацию и начнет работу. Двухэтажный корпус школы общей площадью более 8 тыс. кв. м рассчитан на 220 учащихся. Общая стоимость возведения объекта составила 269 млн руб. Строительство велось за счет краевого и муниципального бюджетов.

Фото: Строительство детской поликлиники в Кировском районе на 350 посещений

Еще две школы откроют свои двери в начале следующего года в Лысьве и селе Кочево Коми-Пермяцкого округа. Уже объявлены конкурсы на строительство четырех школ в Перми, Сылве, Верещагино и селе Филипповка Кунгурского района. На этапе проектирования находятся 11 образовательных учреждений в территориях края. По итогам реализации проекта к концу 2021 года в крае появится почти 15 тыс. новых мест в школах.

За это время также серьезно увеличится сеть дошкольных образовательных учреждений. Уже в этом году 1 июня был открыт новый большой детский сад в деревне Кондратово Пермского района. Он рассчитан на 350 мест. К апрелю следующего года будут запущены еще 11 объектов в Пермском районе, Краснокамске, Кудымкаре, Очере, Перми, Ординском, Суксунском и Чайковском городском округе. По словам заместителя председателя правительства – министра строительства Пермского края Михаила Сюткина, до конца 2020 года в эксплуатацию будет введено девять детских садов в Перми, Березниках, Лысьве, деревне Чумна Чайковского муниципального района и селе Юрла Юрлинского района. К концу 2021 года в регионе будет открыто почти 4,5 тыс. мест в дошкольных образовательных учреждениях.

Создание такой развитой социальной инфраструктуры требует привлечения крупных инвестиций из бюджетов разных уровней. Часть средств на реализацию проектов в сфере образования Пермский край получит в рамках национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным. За счет ресурсов нацпроекта «Демография» в регионе появится 19 детских садов. Нацпроект «Образование» позволит построить две новые школы. Всего на строительство детских садов и школ в 2019–2021 годах планируется выделить около 9,7 млрд руб. Из них 3,3 млрд руб. будут направлены на возведение детских садов, 6,4 млрд руб. – на строительство школ.

Фото: Строительство поликлинники в Свердловском районе

«Только на строительство садиков на ближайшую трехлетку из 3 млрд руб., которые мы направляем, 1,9 млрд поступит из федерального бюджета в рамках нацпроектов», – подчеркнул губернатор Максим Решетников. Михаил Сюткин обратил внимание на то, что увеличение объемов финансирования в рамках федеральных проектов позволило ускорить строительство школ. «Мы зашли в строительство и проектирование школ в Сылве, Соликамске, деревне Мокино, селе Филипповка. Все эти объекты «сместились» на более ранние сроки: из 12 объектов со сроком реализации в 2021–2022 годах десять уже находятся в стадии проектирования», – пояснил он.

На здоровье

Механизм софинансирования региональные власти совместно с федерацией применяют и при создании объектов здравоохранения и социального обеспечения.

Только в этом году на строительство медицинских учреждений в крае выделено 2,1 млрд руб., а общий объем финансирования отрасли на 2019–2021 годы составляет почти 7 млрд руб. В частности на строительство трех поликлиник в Перми и геронтологического центра было направлено около 1245 млн руб. в рамках адресной инвестиционной программы, в том числе 298,1 млн руб. – из федерального бюджета. По поручению президента Владимира Путина они выделены на строительство поликлиники в Кировском районе. Часть средств пойдет на благоустройство территории медучреждений.

Благодаря данному софинансированию уже в этом году удастся ввести два крупных объекта: это детская поликлиника в Кировском районе на 350 посещений и геронтологический центр для 150 пациентов. Также до конца года будут достроены еще две поликлиники – в Индустриальном и Свердловском районах, сельская врачебная амбулатория в Майкоре и лечебный корпус в Оханске.

Всего в настоящий момент в строительстве находится 10 объектов здравоохранения. До конца года к ним еще присоединятся сельские врачебные амбулатории в деревне Савино Карагайского муниципального района и селе Гамово Пермского района, а также вторая очередь лечебного корпуса в селе Юрла Юрлинского района.