Полиция Тюмени уничтожила 11 гектаров дикорастущей конопли

В Тюмени сотрудники полиции уничтожили 31 га дикорастущей конопли. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

«В течение недели сотрудники полиции совместно главами фермерских хозяйств, представителями населенных пунктов и добровольных народных дружин выявляли очаги произрастания растения. С помощью спецтехники дикорастущий сорняк скашивали и вывозили для уничтожения»,— рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в середине июля на Салаирском тракте полицейские уничтожили 30 га дикорастущей конопли.