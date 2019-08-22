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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ   |  купить фото

Полиция Тюмени уничтожила 11 гектаров дикорастущей конопли

В Тюмени сотрудники полиции уничтожили 31 га дикорастущей конопли. Как сообщили в пресс-службе ведомства, это произошло в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Мак».

«В течение недели сотрудники полиции совместно главами фермерских хозяйств, представителями населенных пунктов и добровольных народных дружин выявляли очаги произрастания растения. С помощью спецтехники дикорастущий сорняк скашивали и вывозили для уничтожения»,— рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в середине июля на Салаирском тракте полицейские уничтожили 30 га дикорастущей конопли.

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