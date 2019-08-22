В Санкт-Петербурге при пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» погиб человек

На круизном теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге утром 22 августа произошел пожар, сообщается на сайте городского управления МЧС. В результате инцидента погиб один человек. «Пожар, по предварительным данным, возник в каюте механика. Мужчина скончался»,— уточнили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС России.

Теплоход находился на Соляном причале Октябрьской набережной. Общая площадь пожара составила 13 кв. м, в 06:10 возгорание ликвидировали. С теплохода эвакуировали 240 пассажиров и 80 сотрудников персонала, они не пострадали.

По данным ТАСС, рассматриваются две основные причины возгорания: неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем.

Как пишет «Фонтанка», круизный речной теплоход «Петр Чайковский» был построен в Германии в 1977 году, им управляет компания «Донинтурфлот» из Ростова-на-Дону. Он перевозит иностранных туристов по маршрутам Москва — Санкт-Петербург и Санкт-Петербург — Москва. В России продажи на круизы не осуществляются.