Право на общественную и политическую жизнь не в приоритете у челябинцев

Социологи челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы провели исследование, приуроченное к Дню государственного флага России. Они задавали жителям города вопрос, какие права и свободы, закрепленные в Конституции, те считают наиболее важными.

Из списка можно было выбрать не более трех вариантов. Как сообщает пресс-служба филиала РАНХиГС, самым популярным ответом было право на охрану здоровья (38,3%), в топ-3 также право на труд и на защиту своих прав, включая судебную (по 37%). Далее следуют права на образование (32,7%), на жизнь (32,3%), на социальное обеспечение (29,3%), свобода мысли и слова (16,3%). Наименее популярным вариантом стало право на участие в общественной и политической жизни (6,3%).