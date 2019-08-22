Томский адвокат получил условный срок за аферу на полмиллиона рублей

В Томске завершился судебный процесс над адвокатом, который обвинялся в мошенничестве. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, которое занималось расследованием этого дела.

Согласно версии силовиков, адвокат предложил своему клиенту помощь в возврате крупной суммы, которую тому задолжал деловой партнер. Свои услуги защитник оценил в 500 тыс. руб. Эти деньги якобы должны были пойти на взятки сотрудникам полиции для возбуждения уголовного дела в отношении должника. Об афере стало известно оперативникам томского УФСБ, которые задержали адвоката.

Ему предъявили обвинение в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Расследование установило, что защитник не мог повлиять на полицейских, а деньги присвоил. Юрист признал вину в полном объеме и просил рассмотреть дело в особом упрощенном порядке — без исследования доказательств. Суд назначил ему три с половиной года условно.

Илья Николаев