В Перми из-за нарушений закрыли частный дом престарелых «Забота плюс»

Судебные приставы Перми обязали ООО «Забота плюс» прекратить деятельность по предоставлению социальных услуг для пожилых людей. Как сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов (УФССП), основанием для этого послужило решение суда, рассмотревшего результаты прокурорской проверки деятельности этого частного дома престарелых.

Как установили прокуроры, должный уход постояльцам частного дома престарелых не предоставлялся. В штате не было медиков и других необходимых специалистов. Нарушались и правила противопожарной безопасности. По мнению прокуратуры, деятельность этого частного учреждения была ориентирована лишь на извлечение прибыли. Мотовилихинский суд поддержал требования прокурора о запрете деятельности ООО «Забота плюс».

Приставы вручили директору дома престарелых постановление о возбуждении исполнительного производства. Сразу же после его получения руководство организации приняло все необходимые меры по исполнению решения суда.