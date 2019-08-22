Путин встретится с сибирскими губернаторами перед Днем шахтера

Президент России Владимир Путин проведет 22 августа встречу с руководителями угледобывающих регионов Сибири и Дальнего Востока, сообщила пресс-служба Кремля.

Во встрече, приуроченной ко Дню шахтера, будут участвовать губернаторы Кемеровской и Новосибирской областей, Хакасии и Якутии, Красноярского края и Забайкалья. В 2019 году День шахтера будет отмечаться 25 августа.

«Основной темой встречи станет текущая ситуация в угольной отрасли страны. Также собравшиеся обсудят стратегию развития угольной отрасли до 2035 года»,— говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Также на встрече будут присутствовать вице-премьер России Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, министр транспорта Евгений Дитрих и руководитель РЖД Олег Белозеров.

Илья Галагуз